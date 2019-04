Banda della ruota bucata Sette arresti per 63 colpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INDAGINEANCONA Già forare una gomma, per un anziano o una donna sola, è una vera disdetta. Figurarsi poi se mentre vi arrabattate per cambiare la ruota qualcuno dall'altra parte dell'auto vi apre lo sportello, ruba borse e portadocumenti, sfila contanti, bancomat e carte di credito e vi saccheggia il conto corrente. Proprio questo faceva una banda di sette ladri campani arrestati ieri all'alba dai carabinieri della Compagnia di Jesi, come presunti autori di 63 colpi commessi con la tecnica dello pneumatico forato in otto regioni, tra il...