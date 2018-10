Bambino ferito da una fucilata Ha sparato un amico del papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCIDENTEOSIMO Tre amici in un capanno di caccia, uno s'è portato il figlioletto, per condividere con lui il passatempo domenicale. Ma dentro il riparo, all'improvviso, qualcuno fa partire un colpo. Non si sa ancora bene se accidentalmente o per un tiro maldestro alla selvaggina, che per il rinculo avrebbe fatto perdere l'equilibrio al cacciatore. Fatto sta che la scarica di pallini rimbalza tra le pareti in cemento e poi colpisce alla testa, al collo e al torace un bambino di nove anni, ferendolo in maniera per fortuna non gravissima,...