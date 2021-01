Baldelli: «Così la ferrovia sarà pronta per il 2026»

7La presenza della Orte-Falconara nel documento Nex Generation ha portato un giustificato buon umore per l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli . È l'occasione per riepilogare tutti i passaggi svolti e il pressing che palazzo Raffaello ha esercitato al ministero per le Infrastrutture. «La Regione ha inoltrato al Governo - documenta il titolare della delega ai Trasporti - la richiesta dei finanziamenti necessari per il completamento del raddoppio della Orte-Falconara, nel tratto marchigiano, con lo strumento del Recovery Fund per un importo di 680 milioni di euro». Poi passa ad esaminare i lavoro svolto dal gruppo di lavoro con Rete Ferrovie Italiane, Regione Marche, Regione Umbria e Ministero delle Infrastrutture per coordinare ed attivare gli interventi sulla tratta. «Le opere sulla linea sono state suddivise in due fasi - documenta ancora - . In una prima fase gli interventi riguarderanno la velocizzazione della linea tramite miglioramenti tecnologici, mentre, in una seconda fase, verrebbe realizzato il raddoppio dei tratti Castelplanio-Albacina e Spoleto-Terni». Non ci sono date ma sui soldi siamo quasi certi. «Il finanziamento per l'opera (anche se si rimane in attesa delle decisioni definitive del Governo) - puntualizza Baldelli - dovrebbe essere previsto in parte con il Recovery Fund e in parte con fondi ordinari. Se così fosse, ottemperando al cronoprogramma obbligatario dell'Unione Europea, la fine dei lavori per la velocizzazione avverrebbe entro il 2026».

