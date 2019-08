Bagno choc, muore a 22 anni È la terza vittima in 15 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRAGEDIE ANCONA «Voglio imparare a respirare come respira il mare». Un verso romantico, postato sui social, con le foto che la ritraggono con le amiche al tramonto, drink in mano e piedi nell'acqua. «Tienimi su quando sto per cadere... sono forte sì, ma anche fragile»: un altro pensiero poetico che suona drammaticamente premonitore, adesso che Sofia Perelli è volata in cielo. Dopo 6 giorni di agonia ha smesso di lottare la 22enne perugina, annegata davanti alle grotte di Sirolo dopo un tuffo con un'amica 26enne che era venuta a...