Avevano droga presi in spiaggia due stranieri

I CONTROLLI/2ANCONA Carabinieri in spiaggia tra Falconara e Palombina mentre la polizia municipale di Ancona ha controllato il rispetto delle norme del codice della strada anche se potrebbe non incassare parte delle multe fatte. Ad effettuare i controlli in spiaggia, nel tratto di mare compreso tra Palombina e Villanova, la Tenenza dei Carabinieri di Falconara e quelli della Stazione di Collemarino. A Villanova a finire nei guai una bulgara di 33 anni giĆ nota alle forze dell'ordine pizzicata con grammo di hashish e un 21enne della Guinea che...