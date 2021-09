Avanti con i camper dei vaccini La Regione pronta a raddoppiare

L'ORGANIZZAZIONE

Hanno prodotto uno sforzo importante per agganciare quota due milioni di vaccini somministrati nelle Marche (traguardo tagliato proprio sabato) anche se per l'immunità di gregge c'è ancora strada da fare. Sono promossi a pieni voti i cinque camper, uno per Area Vasta, che la Regione ha voluto dedicare alla vaccinazione itinerante (e senza prenotazione) a partire dal mese di agosto. Promossi e raddoppiati secondo le voci di corridoio trapelate da palazzo Rossini nella seconda metà della scorsa settimana secondo cui a brevissimo la Regione cercherà di acquisirne altri cinque. Due i target che il servizio Sanità ha cercato di focalizzare e che in questo modo continuerà a perseguire: da una parte eventi di massa o luoghi di grande transito, dai concerti alle fiere, dai lungomare alle serate della movida; dall'altra invece i Comuni nei quali le percentuali di vaccinazione avevano bisogno di una spinta consistente. «È una soluzione che si è rivelata molto utile e apprezzata dai cittadini - aveva sottolineato l'assessore Saltamartini all'inizio del mese - e che ha dimostrato con il personale sanitario l'abituale efficienza e disponibilità già registrata nei centri vaccinali. Contiamo sul senso di responsabilità verso la collettività che i cittadini tutti e anche i giovani hanno già dimostrato nell'avere aderito alla campagna vaccinale in numero notevole e invitiamo a farlo chi vorrà e non lo ha ancora fatto». Oggi per esempio, come dettagliato sul calendario pubblicato sul sito della Regione, appuntamento tra Cagli e Acqualagna per l'Area Vasta 1 (orari 9-13 e 14-19), poi Ostra per l'Area Vasta 2 (16-22). Scendendo a Macerata, i sanitari dell'Area Vasta 3 saranno a Potenza Picena (orari 9-18), nell'Area Vasta 4 appuntamento a Porto San Giorgio (dalle 8 alle 20) e infine nel Piceno un mezzo sarà a Castignano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

