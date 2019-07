Automobilisti come fantasmi Uno su 10 senza assicurazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITÀANCONA Il 10% degli automobilisti controllati dalla polizia stradale circola senza assicurazione e il 16% ha la revisione scaduta. Numeri impressionanti, che però danno un'idea precisa del fenomeno: sempre più anconetani preferiscono correre il rischio di incappare in un controllo, pagare multe salatissime o addirittura svenarsi per risarcire i danni di un incidente stradale piuttosto che sborsare qualche centinaio di euro all'anno per mettersi in regola e guidare in totale sicurezza. L'imprevistoAnche perché l'imprevisto è...