Aumentano i ricoveri (+7) ma non quelli in intensiva

ANCONA Ieri sono tornati ad aumentare i ricoveri per Covid negli ospedali delle Marche, saliti a 609, +7 rispetto al dato di domenica che cristallizza la situazione monitorata in vista del report di venerdì prossimo. Sono diminuiti però i pazienti in terapia intensiva (73, -1), mentre restano invariati a 155 quelli in area semiintensiva. Nell'ultima giornata, secondo il bollettino del Servizio Salute, ci sono stati dieci dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 206 e altri 35 pazienti positivi sono assistiti nei pronto soccorso, un dato non contabilizzato dalla Regione tra i ricoveri. Salgono i positivi in isolamento domiciliare, passati da 7.023 a 7.060, mentre gli attualmente positivi (ricoverati più isolati a domicilio) sono 7.669. I dimessi e guariti dall'inizio della pandemia salgono a 48.593. L'aumento dei contagi in provincia di Ancona si riflette anche sui ricoveri ospedalieri. A Torrette ieri a mezzogiorno c'erano 96 pazienti Covid, ma preoccupano soprattutto gli accessi al pronto soccorso, sempre più sostenuti. Ieri l'Obi (Osservazione breve intensiva) doveva fronteggiare un accumulo di 22 pazienti positivi ed è stato necessario riconvertire l'intera area a reparto Covid. Ci si sta preparando, proprio per affontare una possibile nuova ondata di ricoveri, ad aprire a Torrette un reparto Cov 3 di impronta pneumologica con 12 posti letto.

l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA