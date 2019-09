Aule sempre meno affollate Persi 148 scolari in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERIANCONA Continua a diminuire il numero degli studenti anconetani per il crollo delle nascite. Saranno 8.609 gli alunni che lunedì 16 settembre torneranno sui banchi di scuola, 148 in meno rispetto allo scorso anno scolastico. In calo anche il numero degli studenti stranieri: 1.660 contro i 1.687 dell'anno scorso, con una differenza di 27 alunni. La stessa cosa vale per gli asili nido, dove il numero delle domande per l'iscrizione sono state 376, contro le 429 di maggio 2018. L'Istituto comprensivo che ha registrato il calo maggiore è...