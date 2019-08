Attiva un'unica carta virtuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Accesso a mense, biblioteche e trasporto pubblico. Sconti nei punti convenzionati, accredito dei rimborsi. E come chiave elettronica per la propria stanza negli studentati. Tutto in una card. Quella messa a punto da Regione, Erdis (Ente regionale diritto allo studio), atenei marchigiani e Ubibanca che, primo caso in Italia, unifica a livello regionale tutti gli strumenti di erogazione dei servizi per i circa 40mila iscritti. La Carta degli studenti dà accesso all'intero sistema dei servizi di ristorazione ed è riconosciuta in tutte le...