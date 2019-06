Assistenza fiscale a 20mila persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIOANCONA Sono quasi 20mila i cittadini che nel corso del 2018 si sono avvalsi dei servizi di accoglienza, assistenza e consulenza prestati in materia di fiscalità locale da Ancona Entrate. Oltre 16mila i contatti pervenuti al numero verde 800.551.881. «La funzione di accoglienza e consulenza al cittadino viene svolta attraverso un servizio di sportello al pubblico, in via dell'Artigianato 4 alle Palombare aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle ore 13, il martedì dalle ore 15 alle ore 17 ed il giovedì dalle ore 10...