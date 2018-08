Assedio al porto E arrivano oltre mille croceristi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESODOANCONA Si chiude oggi il weekend più caldo dell'estate per il porto. Circa 43.500 passeggeri (+8% rispetto all'anno precedente) in transito da venerdì secondo l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatco Centrale che stima in oltre 39.500 gli imbarchi e sbarchi dai traghetti a cui si aggiungeranno oggi gli oltre 1.200 crocieristi di Marella Celebration nella toccata mensile. Questi turisti si andranno ad aggiuntere ai 2.800 sbarcati con la Msc Sinfonia. Gli itinerari previsti vanno dalla scoperta di Ancona alla riviera del...