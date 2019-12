Assalto al centro, sosta caos Alle 12 i parcheggi scoppiano

IL NODO

ANCONA Ore 12, la corsa quotidiana al parcheggio raggiunge il picco. La caccia al posto è come uno sport olimpico per migliaia di automobilisti che ogni giorno devono destreggiarsi nel traffico del centro, letteralmente impazzito nella settimana clou dello shopping natalizio. Trovare uno spazio libero è un esercizio che richiede impegno, tempo, fatica. Mette a dura prova i nervi, riduce al minimo la soglia della pazienza, specialmente in chi abita nel cuore della città e non trova un punto dove lasciare l'auto nemmeno a pagarlo nei giorni festivi, anche se ha l'abbonamento per i park coperti. Colpa della penuria di posteggi ma anche di chi continua a pretendere di fermarsi proprio sotto l'ufficio, davanti al negozio o a due passi dalla ruota panoramica e dai mercatini, sottovalutando il problema della viabilità che, nel capoluogo dorico, è cronico.

L'ingorgo quotidiano

E allora, nelle ore di punta si celebra il solito carosello di veicoli, con intasamenti dalla galleria del Risorgimento a via Vecchini, da corso Stamira a via San Martino, per non parlare dell'ingresso alla città: ieri alle 13 sull'Asse nord-sud c'era una fila chilometrica di auto incolonnate e inghiottite dalla nebbia, che accentuava lo smog e quella fastidiosa percezione di aria irrespirabile. Ma è in centro che si è scatenato il solito, inevitabile caos. D'altronde, a mezzogiorno la situazione dei parcheggi coperti era a dir poco critica: soldout pressoché totale. Abbiamo voluto verificare di persona per rispondere a due fatidiche domande: gli anconetani sfruttano i park a disposizione? È davvero indispensabile realizzarne uno nuovo, come il San Martino, così inviso dai residenti ma punto fermo della Giunta Mancinelli? Lasciamo parlare i numeri. Lo Stamira, gestito dalla Parcheggi Italia Spa, vanta 528 posti auto proposti alla tariffa oraria di 2,30 euro: ieri alle 11,55 ce n'erano solo 18 liberi. «Quasi tutti i giorni raggiungiamo l'occupazione totale dalle 10 alle 11 - spiega il direttore, Stefano Sabbatini -. Poi registriamo un calo a pranzo, ma nel pomeriggio riprende il grande afflusso, con un picco alle 18. Nel periodo natalizio anche il sabato e la domenica tocchiamo il tutto esaurito». Effetti collaterali della corsa al regalo che, in questi giorni, si fa sfrenata e si ripercuote a cascata anche sui parcheggi gestiti da M&P, la società partecipata dal Comune. Ieri il Traiano (150 posti alla tariffa di 1,20 euro per la prima ora e 30 centesimi ogni frazione di 15') è stato al completo per quasi tutta la mattinata: una trentina gli stalli liberi alle 12.

Le dimensioni più ridotte accentuano il problema al Cialdini (erano occupati 62 posti su 75, prezzo 1,60 euro per un'ora, poi scatti di 40 centesimi ogni 15') e all'Umberto I (73 su 95, un euro all'ora e 0,25 ogni 15'). «Ma quello degli Archi non lo usa nessuno», è il pensiero comune. Sbagliato: anche pienone. Alle 12,30 non entrava uno spillo: a ruba i 624 posti a disposizione, utilizzati per lo più dai pendolari che arrivano, lasciano l'auto e prendono il bus per andare al lavoro, sfruttando il ticket integrato da 2 euro per l'intera giornata (7-21). «Stamattina alle 9,45 c'era già il semaforo rosso - diceva ieri uno degli addetti del park scambiatore -. Succede spesso dal lunedì al giovedì, non solo al mattino. In questo periodo, poi, anche nel weekend qui è tutto pieno». Non c'è da stupirsi: i parcheggi gestiti da M&P offrono la sosta gratuita in tutte le domeniche di dicembre, fino all'Epifania. Una strategia di marketing per incentivare lo shopping di Natale, ma che non basta per evitare l'assedio di auto in centro.

Stefano Rispoli

