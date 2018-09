Assalto a picconate in gioielleria Banda rom catturata nei campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RAIDCAMERANO Li hanno rincorsi per i campi, sui binari, in autostrada. Hanno perfino guadato torrenti, sporcandosi di fango fino al collo pur di scovarli. Il risultato è da applausi: in una palpitante giornata di controlli, ricerche e posti di blocco, culminata con un inseguimento hollywoodiano in A14, i carabinieri sono riusciti a incastrare la banda di rom che ha l'altra notte ha assaltato la gioielleria Bluespirit del Grotte Center, mettendo a segno un colpo da oltre 20mila euro. Otto giovani romeni, tra i 24 e i 26 anni, compongono la...