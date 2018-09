Asfalto perfetto su una corsia buche sull'altra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SEGNALAZIONEANCONA Asfaltano la strada lungo una sola corsia e per non essere da meno rifanno le strisce pedonali solo nella parte interessata dai lavori di rifacimento dell'asfalto. L'ultimo strano caso ha preso forma in via Vallemiano nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Lotto e via Macerata proprio di fronte alla piscina comunale. Cos├Č come ├Ę stato rifatto un solo tratto da piazzale Bovio verso via Paolucci. Il lifting a met├á sarebbe stato effettuato dopo gli scavi per la posa della fibra ottica. Il ripristino del...