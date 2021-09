«Arrivano mail anche di studenti contro l'obbligo di certificazione»

G iorgio Calcagnini, rettore dell'Università Carlo Bo di Urbino. Sapeva che alcuni suoi ricercatori hanno sottoscritto la petizione contro il Green pass negli Atenei?

«Non ho fatto una verifica puntuale su chi abbia aderito alla petizione. Sicuramente qualche collega avrà firmato, così come alcuni studenti stanno inviando mail contro l'utilizzo del Green pass. Credo sia normale».

Viene reputata illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza. Che ne pensa?

«Non posso esprimere un giudizio di valore sul provvedimento, l'Università sta applicando quanto previsto del decreto ministeriali di inizio agosto». E sul fatto che sia uno strumento per indurre la popolazione a vaccinarsi?

«Se il Governo ritiene che sia importante vaccinarsi può e deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere l'obiettivo prefissato. «Il Green pass è pensato per garantire la libertà degli italiani che hanno deciso di vaccinarsi. Potrebbero esserci altri strumenti per raggiungere lo stesso risultato? Forse sì, ma per il momento abbiamo questo e lo dobbiamo utilizzare».

Concludendo?

«Chi vuole entrare nei luoghi di lavoro o nelle aule deve mostrare che il Green pass e può essere ottenuto anche mediante i tamponi antigenici».

Eugenio Gulini

