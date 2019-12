Arriva l'assessore all'Ambiente Missione: città sempre più green

IL CONSIGLIO

ANCONA Arriva in anticipo e si siede sugli spalti dell'aula consiliare di palazzo del Popolo, in attesa che l'assessore Tiziana Borini - facendo le veci della sindaca Valeria Mancinelli in arrivo renda ufficiale la sua entrata in giunta. Nell'ultima seduta prima di Natale Michele Polenta prende servizio nella squadra che amministra il Comune, sedendo alla destra della prima cittadina ed assumendo la complessa e trasversale delega all'Ambiente.

Incarico che lo vedrà impegnato in ambiti come il ciclo integrato dei rifiuti, l'inquinamento suolo e sottosuolo, atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico e protezione ambientale, ma che non potrà prescindere dai progetti «green» già avviati dall'amministrazione, in primis quelli sulla mobilità sostenibile, benché siano tecnicamente in capo ad altri assessorati. A tracciare il perimetro allargato delle sue mansioni è la stessa sindaca, che sottolinea come «l'assessore all'Ambiente, teoricamente, sia l'assessore a tutto», per poi precisare il concetto: «ad esempio, non ha la delega ai trasporti, ma ciò non significa che non prenderà parte ai progetti definiti in materia di tutela ambientale, in particolare nel contenimento dei fenomeni inquinanti. Quelli sul trasporto pubblico ed elettrico sono tra i progetti più significativi che stiamo mettendo in campo: di sicuro, il nuovo assessore avrà da fare, ma mi sembra sia molto carico e motivato».

Una scelta naturale

E sulla scelta di Polenta in sé, Mancinelli spiega che «dovendo dare una delega in materia ambientale, mi è sembrato naturale pescare in un ambiente (quello dei Verdi, di cui il nuovo assessore è esponente ed ex capogruppo, ndr) che su questi temi ha competenza e background». È poi dallo scranno più alto di palazzo del Popolo che declina il percorso green in cui Polenta dovrà inserirsi, difendendo la scelta per il decimo assessore dal fuoco di fila delle opposizioni, con consueto battibecco con la sua nemesi' Daniele Berardinelli, capogruppo Fi. «Sul trasporto pubblico e sostenibile impegniamo ogni anno, da anni, centinaia di migliaia di euro del bilancio comunale in aggiunta alle risorse che ci vengono dalla Regione. In tutti i grandi eventi degli ultimi quattro anni, abbiamo potenziato il tpl spendendo soldi, non chiacchiere puntualizza la sindaca, tracciando ciò che dovrebbe rendere ancora più verde' la città nel prossimo futuro . Abbiamo partecipato a tre bandi per la mobilità sostenibile, di cui uno vinto ed in corso di attuazione per la mobilità elettrica pubblicato dal ministero dell'Ambiente. Un altro è in attesa di risposta e prevede 7 milioni, sempre sulla mobilità elettrica». Dai banchi delle minoranze, invece, tutt'altra musica, con l'eccezione del capogruppo Fdi Angelo Eliantonio che si fa interprete della voce fuori dal coro quando dice di aver apprezzato «le dichiarazioni dell'assessore Polenta nei giorni passati in merito ai parcheggi in centro: un assessore all'ambiente, dei Verdi, che non affronti il tema in maniera demagogica è un valore aggiunto».

L'Uscita a Ovest

Ben diversa la posizione del capogruppo di Altra Idea di Città, Francesco Rubini, che ha criticato l'operato di Polenta da consigliere dei Verdi nelle precedenti legislature, a partire dai «voti favorevoli alla chiusura della stazione marittima, ai parcheggi gratis in centro. Ha osservato in maniera silente il disastro dell'uscita Ovest ed i Verdi sono stati quelli che hanno votato contro la nostra proposta di fare una Ztl seria in questa città». Daniela Diomedi, capogruppo M5S, punta il dito contro la porta lasciata aperta da Polenta al park San Martino, invitandolo ad incentivare i parcheggi scambiatori fuori dal centro.

