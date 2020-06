«Arretrare la ferrovia Abbiamo già il piano»

ANCONA Dopo la recente dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, sulla possibilità di spostare all'interno, a fianco dell'autostrada, l'attuale linea ferroviaria da Pesaro a Termoli che danneggia circa 500 chilometri di costa, gli ingegneri di Ancona tornano a far sentire la loro voce. «Siamo da tempo in prima linea - sottolinea Alberto Romagnoli, presidente dell'Ordine - per mettere a disposizione della collettività il nostro progetto tecnico di arretramento della linea ferroviaria, consapevoli che, se nel secolo scorso essa ha determinato sviluppo, oggi costituisce un limite difficilmente valicabile per il collegamento tra le città ed il mare. Sappiamo che si tratta di un percorso costoso, complicato e lungo, ma ci sentiamo di chiedere ad Rfi, alle istituzioni nazionali e locali, alle associazioni di categoria, di valutare insieme realmente l'idea di questa operazione che potrebbe davvero rappresentare un tentativo di ricucitura proprio tra città e mare e tra le tante località balneari tra di loro, nonché una valorizzazione urbanistica e un ridisegno complessivo dei nostri territori finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle nostre città costiere ed ad un impulso al turismo e alla crescita economica e sociale delle nostre comunità». La valutazione di questa proposta potrà già avvenire l'8 luglio nel corso di un convegno che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona ha in programma di organizzare presso la propria sede invitando le istituzioni, le forze politiche e le associazioni. Il seminario sarà trasmesso in streaming nella pagina Facebook dell'Ordine e sarà fruibile da tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema.

