Archi, M&P in cerca di riscatto

7«Lo sapete, vero, che nelle domeniche natalizie i parcheggi sono gratuiti? E vi ricordate che il parcheggio degli Archi tutti gli altri giorni costa appena 2 euro compreso il biglietto del bus per il centro che vi evita un sacco di inutili file?». Il messaggio è comparso sui canali social del Comune ed è stato rilanciato a più riprese anche dagli assessori. Il parcheggio degli Archi è in cerca di riscatto. Finora ha mostrato due facce. Durante la settimana, specie il mattino, pieno, molto frequentato dai chi arriva da fuori città e deve raggiungere il centro per motivi di lavoro, o per acquisti. Nei festivi invece poco utilizzato. «Purtroppo - spiegava spiegato il presidente di Mobilità & Parcheggi Copparo-, chi decide di andare in centro nel weekend per lo shopping o una passeggiata, preferisce lasciare l'auto a ridosso delle vie principali e trascura il parcheggio degli

Archi». Per attirare gli automobilisti si sono inventati anche la distribuzione di castagne gratis, con scarsi risultati per la verità. L'assalto natalizio in centro sembra finalmente invertire la tendenza, se è vero che ieri un addetto allo scambiatore degli Archi diceva che in questo periodo anche nel weekend il parcheggio è tutto pieno.

