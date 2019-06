Archi-centro in bicicletta la pista dimezza i posteggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITÀANCONA Si allunga la pista ciclabile urbana. Disegnato il percorso dalla rotatoria di piazzale Italia fino a piazza Kennedy. Un tracciato di 1,4 km che dimezzerà i posti auto in via Marconi e via XXIX Settembre. La Giunta ha approvato il progetto da 812mila euro e inviato la richiesta al ministero dell'Ambiente per ottenere un cofinanziamento di 597.800 euro nell'ambito del programma PrIMUS. I 214mila euro rimanenti per realizzare l'opera in 36 mesi sarebbero a carico del Comune.Il tracciatoIl tracciato si collega alla pista già...