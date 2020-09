Angelo Sciapichetti, assessore regionale ai Trasporti, tra tante incompiute infrastrutturali, l'elettrificazione della Civitanova-Albacina sembra avere avuto una sorte più favorevole: a che punto siamo?

«Dopo Porto D'Ascoli-Ascoli, la Civitantova-Albacina è la seconda tratta di interesse regionale che verrà elettrificata. Per quanto riguarda la provincia di Macerata, è l'opera infrastrutturale più importante a livello di viabilità, dopo la superstrada 77. Se ne parlava da almeno 30 anni ed in questa legislatura abbiamo trovato i fondi ed i lavori sono in corso. È chiaro che ci vogliono degli anni per il completamento e l'entrata a regime è prevista tra il 2024 ed il 2025. Nel frattempo però i lavori procedono».

Per la seconda tranche dei lavori, che da cronoprogramma dovrebbe partire dal 2021, servono risorse per 70milioni di euro: c'è la copertura?

«Sì i soldi ci sono, l'opera sarà completata. Nella prima tranche intanto abbiamo attrezzato la tratta con nuove stazioni: una l'abbiamo inaugurata un mese fa e dal primo ottobre si fermeranno tutti i treni in transito per Macerata Università a Fontescodella (1milione e 300 mila euro interamente pagati dalla Regione). Abbiamo inoltre finanziato quella che sarà al servizio del campus universitario di Tolentino ed è stata richiesta una fermata per Civitanova, all'altezza del palace e del centro commerciale, in fase di studio. Lungo il tratto maceratese questa diventerà una vera metropolitana di superficie».

Un'opera portata (quasi) a casa, una al palo da trent'anni: sul fronte ferrovie, c'è il raddoppio della Orte-Falconara che ancora attende e grida vendetta. Potevate fare di più nei cinque anni di mandato?

«È vero, rimane il caso drammatico della Orte-Falconara, che però è di interesse nazionale: tuttavia, anche qui sono stati fatti passi avanti e si stanno prevedendo finanziamenti. Perlomeno, sono state sostituite le vecchie carrozze con quelle di più recente fabbricazione non ci sono i treni nuovi su questa tratta per rendere minore il disagio dei cittadini che comunque rimane. I problemi della Orte-Falconara li abbiamo tutti sotto gli occhi e spesso offuscano quanto è stato fatto sul resto delle tratte, che hanno avuto investimenti incredibili e non si può dire siano rimaste come cinque o dieci anni fa. A partire dalla modernizzazione delle stazioni, come quella di Civitanova, o quella di San Benedetto che rientra negli investimenti in partenza dal prossimo anno. Ed ancora, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ci sono cose realizzate che sono sotto gli occhi di tutti».

Un bilancio positivo, dunque, quello che traccia dell'ultimo quinquennio sul tema dei trasporti?

«Per quanto riguarda il trasporto su ferro, il bilancio è assolutamente positivo. Sono stati cinque anni storici per il trasporto ferroviario nelle Marche. Grazie al contratto di servizio con Trenitalia, c'è stato un totale rinnovamento del parco macchine lungo le tratte marchigiane: 25 nuovi treni sono stati consegnati. Sulla Civitanova Albacina, da tre anni sono in servizio i nuovi treni. Lungo la Adriatica, come prevede il Contratto, i 24 treni saranno tutti in servizio man mano che scorrono gli anni. Dunque le tratte di competenza regionale avranno tutti treni nuovi, dai Pop ai Jazz ai Rock, a seconda del percorso. È stato fatto un lavoro enorme, anche se poco enfatizzato. Senza contare che tra Porto d'Ascoli e Ascoli i treni sono già tutti elettrici e quando sarà completata l'elettrificazione della Civitanova Albacina, anche qui i convogli saranno sostituiti con treni elettrici. Il trasporto su gomma, invece, è tutto un altro tema».

Cos'è cambiato rispetto alla giunta che vi ha preceduti?

«Ricordo che cinque anni fa non c'era neanche un contratto di servizio con Trenitalia, noi ne abbiamo fatti due. I rapporti con Rfi e Trenitalia sono buoni e di grande collaborazione, cosa che ci ha permesso di portare a casa i risultati di cui abbiamo fin qui parlato».

