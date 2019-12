Anello completo e nuovi filobus In centro solo con mezzi green

IL PROGETTO

ANCONA Si sblocca l'iter per la progettazione della nuova filovia destinata a completare l'anello intorno al centro storico e realizzare una doppia circolare con capolinea in piazza Ugo Bassi e nel futuro terminal all'ex Verrocchio. Il Tar Marche ha infatti respinto il ricorso (e anche la richiesta di risarcimento) presentato dalla seconda classificata, la Serpilli-Società di ingegneria contro Conerbus e Comune per l'annullamento della procedura e della graduatoria del concorso che aveva aggiudicato la progettazione, per un importo di 44.800 euro, al raggruppamento Progettisti per la mobilità, formato da Riccardo Genova, Davide Isola, e Alessandro Sasso.

Il punteggio contestato

Il ricorrente chiedeva che gli fosse aggiudicato l'incarico di progettazione, contestando tra l'altro la mancata attribuzione di punteggio per l'esecuzione di servizi aventi la medesima tipologia di quello a base di gara. Ma il Tar Marche, nella sentenza pubblicata l'altro ieri, ritiene che «la valutazione della Commissione, oltre ad essere supportata da una motivazione adeguata e sufficiente a sostegno della scelta effettuata, non presenta profili di illogicità e/o irragionevolezza». Dunque si va avanti con il completamento dell'infrastruttura, un primo step da 700mila euro per chiudere l'anello filoviario tra il centro urbano, piazzale Europa, piazzale Rosselli e piazza Ubo Bassi, realizzando i collegamenti mancanti nella galleria Risorgimento e lungo il viadotto della Ricostruzione, sul lato di piazza Ugo Bassi. Poi altri 500mila euro serviranno per l'ammodernamento della linea filoviaria già esistente e il collegamento con il terminal dei bus all'ex Verrocchio.

Si è scongiurato, con la sentenza del Tar, il rischio di riavvolgere fino alla casella di partenza il nastro della fase progettuale, visto che nel frattempo il gruppo Progettisti per le mobilità ha completato il progetto definitivo. Un cambio in corsa dell'incarico avrebbe fatto perdere altro tempo, almeno sei mesi, anche se già con il ricorso e l'attesa del verdetto del Tar Conerobus e Comune di Ancona hanno dovuto aggiornare il cronoprogramma.

Il mutuo

Per poter accendere il mutuo da 350mila euro con cui finanziare la prima tranche di un intervento dal costo complessivo di 1,2 milioni, l'amministrazione civica doveva essere sicura - per motivi di bilancio - di riuscire a mettere a bando la gara per i lavori entro il 31 dicembre. Ma nell'attesa della decisione del Tar si è arrivati troppo a ridosso della scadenza e allora si procederà nel 2020 con un unico bando di gara unificando le due tranche da 350mila euro. Bisognerà aspettare gennaio, con l'approvazione del bilancio preventivo, per accendere il mutuo. Intanto si procederà con la progettazione esecutiva e il bando di gara dovrebbe essere pubblicato a marzo. Poi, tra aggiudicazione della gara e verifiche dei requisiti, si conta di iniziare i lavori a settembre, in modo da completare l'anello della filovia all'inizio del 2021.

Ma si tratta solo della prima parte. Per gennaio il Comune aspetta notizie sull'esito di un bando del Ministero delle infrastrutture per il potenziamento delle linee metropolitane, tranviarie e filoviarie. Palazzo del popolo ha presentato un progetto da 6,4 milioni di euro sia per ammodernare la linea aerea di alimentazione, sia per l'acquisto di sei filobus di ultima generazione (5.490.000 euro). E poi ci sono 350mila euro da spendere per il Pums , il piano urbano per la mobilità sostenibile. «L'obiettivo - spiega l'assessore ai trasporti Ida Simonella - è realizzare un nuovo modello di trasporto pubblico, con due rotture di carico, in piazza Ugo Bassi e al Verrocchio, in cui far fermare i bus tradizionali e poi utilizzare solo mezzi alimentati a elettricità per il trasporto in centro».

Lorenzo Sconocchini

