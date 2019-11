Ancora oggi l'acqua ha un colore che vira sul giallastro, sciupando un po' l'effetto magico di un parco che davvero, senza esagerazioni, «sembra il luogo di un film, di una favola moderna», per usare le parole con cui il sindaco Mancinelli, il primo giugno scorso, presentava con orgoglio alla città i Laghetti ritrovati al Passetto. Peccato poi che nell'area dei giochi per bambini, un'altalena non ci sia ancora e si aspetta da mesi che venga aggiustata la piramide con le reti, recintata da prima del restyling. E che nel fondo in materiale anti-trauma steso intorno ai giochi siano sparse palate di breccino, su cui i bambini rischiano di cadere e farsi male.

Le insidie per i bambini

Non è l'unica insidia, in un parco soprattutto a vocazione familiare. Ci sono troppi varchi attraverso cui i bambini più piccoli, lasciati un momento liberi da genitori e nonni, potrebbero accedere in zone pericolose. Come lo spazio aperto all'inizio dello stradello sulla staccionata che separa dal dirupo o la recinzione incompleta che circonda i laghetti e permette di entrare in acqua. E l'area destinata allo sgambatoio per cani non è divisa dal resto del parco da un camcello, con il rischio che qualche bambino si ritrovarsi di fronte un cane non al guinzaglio.

Nessuno se ne è accorto? Certo non ha agevolato la puntualità e il rigore delle verifiche in corso d'opera il fatto che il progettista, nonché direttore di contabilità dell'opera, fosse il geometra comunale Simone Bonci, in carcere dal 7 novembre con l'accusa di corruzione. Perché secondo la ricostruzione della Procura, avvalorata dagli arresti del gip, era in combutta con quel Carlo Palumbi, socio dell'impresa esecutrice dei lavori Procaccia, che in una conversazione intercettata dalle microspie prometteva al geometra di poter alzare la posta nello scambio di favori: «Qua il caffè te l'ho dato, adesso ti do un caffè hag, poi faremo un cappuccino...».

Appaltatori ai domiciliari

Palumbi è ai domiciliari, come anche Tarcisio Molini, della Mafalda Costruzioni, che per circa 100mila euro ha eseguito i lavori per il percorso in travertinotra la Pineta e gli ascensori. In cambio dell'appalto, secondo la Procura, Molini avrebbe fatto installare a sue spese in casa di Bonci un bagno da 32mila euro. Già adesso quel camminamento in pietra chiara, per la maleducazione di molti autisti, porta i segni di decine di pneumatici, manco fosse una rotatoria. Quanto resisterà? Ancora fermo invece il terzo appalto assegnato per il Passetto, quello per il marciapiedi di via Thaon de Revel, assegnato anch'esso a un imprenditore indagato, quel Marco Duca che le spyecam della Mobile filmano ad aprile mentre consegna un regalino (una telecamera go-pro da 600 euro) al geometra della Direzione Manutenzioni. L'imprenditore è ai domiciliari, il cantiere è fermo e sul marciapiede che scorre sopra l'area dei Laghetti si continua a inciampare.

Lorenzo Sconocchini

