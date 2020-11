ANCONA Via libera a larga maggioranza alla mozione - presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e sottoscritta da tutti i capigruppo del centrodestra - che impegna la Giunta a sospendere la procedure del project financing per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera a servizio dell'azienda Marche Nord a Muraglia, nel comune di Pesaro, e di riesaminare le relative delibere degli ultimi due anni. Tra i 22 favorevoli che hanno dato disco verde al documento, anche quello del consigliere di Rinasci Marche (centrosinistra) Luca Santarelli, che vota in dissenso rispetto al Pd, unico gruppo consiliare a bocciare la proposta. L'atto d'indirizzo si pone sulla scia di altre due risoluzioni approvate a maggioranza durante la scorsa seduta del Consiglio regionale - una sul nosocomio da realizzare a Pagliare, l'altra più generale - che di fatto bloccano il faraonico progetto degli ospedali unici di primo livello, eredità lasciata dalla giunta Ceriscioli. La mozione, a cui si sono aggiunte le firme dei capigruppo della maggioranza Maurio Lucentini (Lega), Jessica Marcozzi (Fi), Giacomo Rossi (Civitas civici) e Carlo Ciccioli (FdI), è stata integrata da un emendamento che modifica il dispositivo finale con l'impegno della Giunta anche a dare mandato agli uffici a «riesaminare tutti gli atti pregressi».

