ANCONA «Un saturimetro in ogni casa» è la campagna di sensibilizzazione intrapresa da Federfarma Marche, con la collaborazione della cooperativa Farmacentro, che partirà domani. In oltre 300 farmacie marchigiane sarà possibile acquistare il saturimetro a 19,90 euro. Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche, sottolinea «L'impegno dei farmacisti nel sensibilizzare la popolazione in un momento in cui è necessario valorizzare sempre più il rapporto di fiducia tra cittadino e professionista in camice bianco». Questa campagna di sensibilizzazione rientra nell'ambito delle iniziative propedeutiche per il percorso della farmacia dei servizi che porterà le stesse farmacie ad assumere un ruolo di rilievo nella salute collettiva, toccando quattro importanti punti: aderenza alla terapia, telemedicina, screening, fascicolo sanitario elettronico. La farmacia si conferma dunque fondamentale presidio sanitario di prossimità, come già avvenuto per i test sierologici (oltre 15.000 quelli effettuati finora). Inoltre, da alcune settimane, Federfarma Marche ha sottoposto alla Regione la volontà di effettuare, senza costo per l'Ente, anche tamponi antigenici con prelievo nasale.

mas. vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA