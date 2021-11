ANCONA Ultimo giorno ieri per dieci medici dislocati nei principali hub vaccinali della regione. I contratti scaduti saranno riattivati non prima del 22 novembre. Dunque ci si prepara a dieci giorni di passione, in cui i medici rimasti in prima linea dovranno farsi in quattro per tenere il ritmo di inoculazioni quotidiane. Uno standard che, ad esempio, solo al Paolinelli di Ancona si attesta sulle 700 dosi giornaliere somministrate. Un numero elevatissimo dovuto alla convergenza tra le terze dosi anticovid e l'antinfluenzale. E tra l'altro, proprio nell'hub del capoluogo, sono addirittura tre, su un totale di sei, i medici da oggi in stand by. In pratica la metà. «Per fortuna siamo riusciti ad attivare un discreto numero di specializzandi - afferma il dottor Roberto Cameriere, referente fino a ieri del Paolinelli e anche lui tra i medici attualmente in attesa di rientro - dunque per il weekend siamo coperti. Ma il problema sarà da lunedì». Vista la richiesta di terze dosi da parte di anziani e soggetti fragili, si ipotizza che il numero di prenotazioni continui a crescere. «Il punto è capire come affrontare questo periodo di transizione - continua Cameriere - dobbiamo trovare un modo per continuare ad aiutare i colleghi prima che vadano in affanno». Situazione comune anche negli altri hub delle Marche dove la scadenza dei contratti e la mancata proroga immediata rischia di gettare nel caos la vaccinazione. Tanto che nei maggiori centri si registrano lunghe code e inevitabili disagi per chi si trova costretto ad attendere ore al freddo e sotto la pioggia.

Andrea Maccarone

