ANCONA Tre laboratori al lavoro, con Ascoli e Marche Nord che affiancano il centro di riferimento regionale della Virologia di Torrette. Una scorta di reagenti forniti dalla Roche, che consente una settimana di piena autonomia nel processare i campioni, senza il timore di lasciare sguarniti i test per i Pronto soccorso. La task-force delle Usca che, con due medici inviati a casa dei soggetti in quarantena, inizia a prelevare tamponi a domicilio. L'accelerazione delle indagini su possibili casi positivi al Covid-19, voluta dalla Regione Marche, dà i suoi risultati, con il numero record di 1.090 tamponi testati nella giornata di venerdì, che porta il totale oltre i 20mila.

Il campione ridotto

Siamo intorno all'1,3% della popolazione marchigiana, un campione ancora ridotto, che risente di una ricerca dei positivi in una prima fase molto selettiva, escludendo gli asintomatici. Metodologia che la Regione ha dovuto adottare per attenersi alle indicazioni del Ministero per la scarsa disponibilità di kit e reagenti. Ora c'è un'accelerazione e ai tamponi molecolari cominciano ad affiancarsi anche altre indagini come lo screening sierologico avviato dagli Ospedali Riuniti di Ancona su circa 3.800 dipendenti.

Il totale dei contagi, con gli ultimi 127 casi positivi emersi, sale a 5.211, per un incremento giornaliero del 2,5%, nella media settimanale. La frenata dell'epidemia continua, anche se l'aumento dei tamponi ha rallentato la marcia d'avvicinamento verso la sommità dei contagi, quando i nuovi casi positivi saranno quasi azzerati. Il calo si nota di più esaminando il trend di altri parametri, come la percentuale dei casi positivi sui campioni esaminati. Il valore complessivo è del 26% (5.211 su 20.060) ma l'andamento giornaliero è in calo da settimane. Il 23 marzo, per dare un'idea, era quasi al 40%, ieri si era all'11,6%.

Gli effetti della frenata dell'epidemia si intrecciano con i dati degli ospedali. Aumentano i guariti e dimessi, saliti ieri nel totale a 1.291, che da due giorni superano quello dei ricoveri, ieri in rialzo (1.078 degenti, 26 in più rispetto a venerdì). Ma continua ad alleggerirsi il carico sulle terapie intensive. Nelle rianimazioni marchigiane, dove neanche due settimane fa era libero solo un posto dei 170 riservati ai pazienti Covid, adesso sono disponibili un terzo dei letti. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi dai 169 del 31 marzo ai 118 di ieri. Continua a calare (ieri è sceso a 3.231) il numero dei positivi attuali, le infezioni ancora in corso, che si calcolano sottraendo dal totale dei contagi i dimessi-guariti e purtroppo anche le vittime. Ieri altri 11 decessi per Coronavirus, con un totale di 700 caduti nelle Marche per un'età media di 79,5 anni. Un altro bagno di lacrime, anche se il bollettino quotidiano del Gores sforna numeri ridimensionati rispetto a una settimana fa.

Non è il caso di mollare proprio ora sulle misure anti-contagio, come ricordava venerdì il governatore Luca Ceriscioli presentando l'ordinanza firmata per chiudere nelle Marche i negozi di generi alimentari e di prima necessità nelle giornate di oggi, del 25 aprile e del primo maggio, per il timore che la spesa alimentare diventasse un alibi per gite fuori porta.

Le consegne a domicilio

Ieri in proposito il governatore ha precisato, a scanso di dubbi, che nelle tre giornate festive resta «consentita l'attività di consegna a domicilio», ad esempio pasti pronti, pasta fresca e rosticceria. Martedì con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del governo, riapriranno alcune attività chiuse nella prima versione del lockdown, come librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento e accessori per neonati e bambini. Ceriscioli non è intenzionato a seguire l'esempio del governatore della Lombardia Fontana, che ha deciso di tenere ancora chiuse le librerie. «Il vero discrimine non è cosa riaprire, ma come riaprire - spiega il governatore delle Marche - la ripresa delle attività va fatta in un quadro di regole e precauzioni da rispettare e verificare. Come ad esempio consentire l'accesso solo con ingressi scaglionati, un massimo rapportato ai metri quadri, e con mascherine o altre protezioni».

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA