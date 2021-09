ANCONA Tra i sintomi del long covid sono possibili anche disturbi intestinali. È quanto emerso da uno studio pubblicato sulla rivista Neurogastroenterology and Motility: nella fase acuta dell'infezione i pazienti covid presentano almeno nel 30% dei casi sintomi gastrointestinali. Gli esperti hanno voluto vedere se questi sintomi persistono dopo la guarigione. Sono stati analizzati, dopo un intervallo di tempo di cinque mesi, i pazienti ricoverati per infezione acuta da Covid-19 per capire se i sintomi gastroenterici che caratterizzano le malattie funzionali gastrointestinali come l'intestino irritabile e i sintomi somatoformi come la spossatezza/astenia, possano essere presenti a mesi dall'infezione. Sono stati studiati 164 pazienti dopo 5 mesi dall'infezione acuta da Covid-19. I risultati sono stati confrontati con quelli di soggetti sani e negativi al Covid-19. I dati dimostrano che sintomi gastroenterologici sono presenti a distanza dall'infezione, sebbene in forma assai lieve; il sintomo più frequente è la diarrea. Tra i sintomi extraintestinali molto più frequente è invece l'astenia, che raggiunge valori del 40% tra i soggetti colpiti dal Covid-19. Altri studi avevano inoltre dimostrato casi di pancreatite, clinicamente non sempre evidente, ma riscontrabile dall'alterazione degli enzimi caratteristici del pancreas.

