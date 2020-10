ANCONA Test rapidi ai medici di base e ai pediatri di libera scelta? Non è così facile come sembra e il segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi) Pina Onotri mette in chiaro che già la campagna vaccinale che deve partire sta mostrando in Italia pesanti problemi di sicurezza, per gli assistiti e per i medici. Esisterebbero innanzitutto problemi strutturali perché non tutti i medici di base hanno la fortuna di avere grandi studi a disposizione. «La tipologia del 90% degli studi dei medici di medicina generale, cioè la quasi totalità, sono appartamenti privati in privati condomini e come tali soggetti alle regole di condivisione degli spazi comuni». Quindi occorre normare le procedure pensando soprattutto alla sicurezza. Favorire cioè l'accesso agli ambulatori per effettuare i tamponi a chi è fortemente sospettato di essere positivo al Covid, con appositi percorsi per evitare entrino in contatto con gli altri pazienti. Il sindacato in una lettera a Conte e al ministro Speranza chiede che i medici di base siano adeguatamente tutelati, «considerato che la malattia da Covid ai medici di medicina generale non viene riconosciuta come malattia professionale».

