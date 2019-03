CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONASu uno dei pilastri degli Archi, smozzicato dal tempo, resiste un ritaglio di giornale: trasformare l'incontenibile lotta di sopravvivenza delle masse in lotta rivoluzionaria. Ti guardi attorno e ti chiedi: chi vorrebbe la rivoluzione per cambiare d'incanto il quartiere, con un tocco di bacchetta che spezzi il maleficio di un regno decaduto come nelle favole? Le due mamme che sfoggiano gonne sgargianti e spingono i bimbi in carrozzina scambiandosi confidenze in una lingua incomprensibile? Il nonno piegato sull'automobilina con il...