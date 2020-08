ANCONA Sono quasi 80mila i bambini nelle Marche della fascia 0-6 anni, secondo i dati Istat aggiornati allo scorso gennaio. I fondi ottenuti dalla Regione consentiranno di programmare interventi mirati per questa fascia di età come consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata e prevedere la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati. Ma anche stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia. Inoltre verrà ampliata e sostenuta la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali ed incrementare rispetto all'annualità 2019, la quota riservata a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie alla luce delle difficoltà determinate a causa del mancato introito delle rette da parte delle famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA