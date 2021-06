ANCONA Si tiene oggi e domani la seconda edizione del Congresso Internazionale sulla Cardiochirurgia Mini-Invasiva e Transcatetere. Come l'anno scorso sarà un evento virtuale a diffusione globale. Con una faculty costituita da cardiochirurghi provenienti da Usa, Europa, Asia e Australia e riconosciuti come leader assoluti nell'ambito degli approcci mini-invasivi, ibridi e percutanei per il trattamento delle malattie cardiache, l'evento sarà contemporaneamente trasmesso dal sito web del Centro di Ricerca Univpm sulla Cardiochirurgia Mini-invasiva e Transcatetere e dalla più nota piattaforma online di cardiochirurgia al mondo (Ctsnet, Usa). Ad oggi si contano più di 1500 iscritti da 80 paesi nel mondo. «Il centro di ricerca che ho fortemente voluto, nasce nel 2020 come centro interdipartimentale all'interno dell'Università Politecnica delle Marche - afferma il rettore Gian Luca Gregori - e si propone di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della cardiochirurgia mininvasiva e transcatetere. È un laboratorio dove si propongono sperimentazioni cliniche, attività di insegnamento e divulgazione scientifica mettendo insieme quattro Dipartimenti del nostro Ateneo, con competenze differenti, mediche, economiche ed ingegneristiche, consapevoli che attraverso l'innovazione e la multidisciplinarità si possano fare passi avanti per la cura e la salute di tutti».

