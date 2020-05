ANCONA Senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche: le ordinanze del governatore Ceriscioli lo pongono in linea con i presidenti del centrodestra. Alle prossime Regionali lo candidate voi?

«Anche no. Semmai, Ceriscioli rappresenta una spina nel fianco all'interno del Pd e del centrosinistra. Di sicuro non vogliamo annoverarlo tra i tesserati leghisti. E poi, su molti punti, siamo stati proprio noi a pungolarlo».

Per esempio?

«Con una mozione del suo gruppo regionale, la Lega lo aveva sollecitato sulla questione del take away, su cui è intervenuto due settimane dopo. Stessa cosa per permettere agli operatori balneari di recarsi nei propri stabilimenti per le manutenzioni. Su altri temi, invece, non ci ha proprio seguito: è una grave lacuna della giunta che dopo due mesi non abbia emanato un provvedimento concreto per garantire risorse alle attività economiche in sofferenza».

Quindi bocciato lo stesso?

«Da parte nostra non c'è nessuna promozione del suo operato. Ad inizio emergenza ha dormito e la sanità marchigiana è andata in difficoltà. E lo stop&go sulle scuole è stato francamente imbarazzante».

