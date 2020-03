ANCONA Secondo Ceriscioli è una svolta cruciale, una delle migliori notizie della giornata di ieri e degli ultimi giorni. Curarsi a casa con le terapie che in questi giorni sembrano più promettenti per sconfiggere il coronavirus quando ancora i sintomi non sono gravi. È quello che potrà fare chi è risultato positivo grazie alla delibera dell'Aifa, l'Agenzia del farmaco, che ha autorizzato l'impiego per uso domiciliare degli antimalarici e degli antivirali usati contro l'Aids che saranno rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Per poterli utilizzare sarà necessaria una prescrizione medica e presto, ha avvertito l'Aifa, sarà sufficiente la ricetta del medico di famiglia. «In questo modo non arresteremo l'avanzata del virus - commenta il governatore - ma di sicuro ridurremo l'impatto della malattia per chi sta a casa». La determina dell'Aifa che autorizza in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguarda i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l'Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir «per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV». «I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir - si legge ancora nel documento - sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Covid-19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate».

