ANCONA «Questo virus è ancora in una fase pandemica. Dobbiamo essere preparati» a nuove varianti, essere pronti a vederlo cambiare ancora nel tempo «finché non troverà una buona posizione per vivere nella comunità umana. Quindi dobbiamo avere tutti gli strumenti per dare una risposta e fornire vaccini che potranno essere efficaci». A sottolinearlo è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante l'ultimo aggiornamento del 2021 dedicato alla stampa. Una buona notizia è che «Xevudy mantiene l'abilità di neutralizzare diverse varianti preoccupanti, inclusa Omicron», ha annunciato Cavaleri parlando dei trattamenti autorizzati dall' Ema. Xevudy è un medicinale basato su un anticorpo monoclonale, usato per il trattamento del Covid-19 dai 12 anni di età. Per quanto riguarda Lagevrio, il primo medicinale per via orale esaminato dall' Ema, Cavaleri ha confermato che «i recenti dati definitivi mostrano un'efficacia inferiore alle attese e nelle prossime settimane vedremo se sarà possibile adottare un parere positivo all'autorizzazione Ue l'anno prossimo». Con 5 vaccini e 6 trattamenti anti Covid - dice l'esperto dell'Ema - «siamo in una posizione più forte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbiamo molti più strumenti a nostra disposizione». Per le festività, invece, non c'è un unico rimedio da proporre: «Ogni paese tiene conto della sua situazione specifica, quindi la raccomandazione per tutti è di seguire le indicazioni delle autorità nazionali e locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA