ANCONA Prima di tutto gli operatori sanitari. Saranno loro i destinatari delle 80mila dose di vaccino anti Covid che arriveranno a fine gennaio nelle Marche. Lo ha specificato l'assessore Filippo Saltamartini durante il consiglio regionale di ieri. Le dosi serviranno per la profilassi di 40mila operatori dal momento che oltre alla prima vaccinazione è previsto anche un richiamo. Il commissario Arcuri ha già predisposto o sostanzialmente il programma per l'arrivo del vaccino. «Abbiamo già individuato i punti di allocazione, - ha ricordato Saltamartini - abbiamo anche acquisito i frigo a -8 0gradi e saremo in grado di intervenire subito». Quanto alla screening di massa previsto nelle Marche con test antigenici rapidi dal 18 dicembre, iniziando dalle città sopra i 20mila abitanti, ha detto l'assessore, «saremo la prima regione eseguire un test di queste dimensioni: stiamo predisponendo tutta la organizzazione. L'Asur metterà a disposizione il personale necessario - ha annunciato -: abbiamo incontrato i tecnici del servizio sanitario regionale quindi tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia; venerdì c'è l'incontro con tutti i sindaci delle 5 Aree vaste per verificare in quali strutture eseguire il test». Il metodo, ha preannunciato, è «eseguirli in drive-in Covid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA