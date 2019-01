CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Per finanziare il suo programma di investimenti, la giunta Mancinelli ha definito un piano di alienazioni del patrimonio immobiliare, che prevede la messa in vendita nel triennio di 91 beni, tra aree edificabili e non, edifici pubblici e altri fabbricati, a cui si aggiungono poi le alienazioni di alloggi Erp e le assegnazioni cimiteriali. Il Comune prevede di incassare in tutto circa 44 milioni di euro: 15.221.351 nel 2019 (60 beni in vendita); 10.776.976 nel 2020 (24 beni) e 17.972.000 con i sette immobili all'asta nel 2021. Tra i...