ANCONA Partecipazione dei medici e professionisti sanitari alla campagna vaccinale, impegno per la condivisione dell'attività del personale sanitario in funzione della vaccinazione. Via libera all'unanimità del consiglio regionale a una mozione presentata dalla Lega, primo firmatario Giorgio Cancellieri, poi sottoscritta da tutti i gruppi presenti in Assemblea. L'atto è stato anche integrato da due emendamenti presentati dal Partito democratico e quindi condivisi da tutte le forze politiche. Sui tamponi antigenici agli atleti eseguiti a pagamento interviene invece il capogruppo Pd Mangialardi: «La bocciatura a febbraio della mozione presentata dal Pd per una convenzione che permettesse alle società sportive marchigiane di eseguire gratuitamente i tamponi antigenici agli atleti impegnati nelle competizioni giovanili è stato un grave errore da parte della destra di Acquaroli. Da giorni stiamo raccogliendo tantissime segnalazioni da parte di dirigenti sportivi e genitori - spiega Mangialardi - che con la ripartenza delle competizioni regionali si stanno sobbarcando i costi dei tamponi per le ragazze e i ragazzi impegnati nelle diverse discipline. Si parla di una spesa che oscilla tra i 18 e i 25 euro a gara. Cifre oggettivamente pesanti, che costituiscono un notevole aggravio per le finanze di quelle famiglie i cui i figli, a volte anche più di uno, sono spesso impegnati settimanalmente nelle manifestazioni sportive».

