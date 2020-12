ANCONA Ore 12.19: la terra trema. Un incubo a varie latitudini, dal Friuli alla Puglia. Il pensiero va subito al cratere del sisma, ma no: stavolta il boato arriva da lontano, dalla Croazia. Petrinja e Sisak, a pochi chilometri da Zagabria, sono gli epicentri della scossa di terremoto di magnitudo 6.4 registrata ieri poco dopo mezzogiorno, con una profondità di dieci chilometri lungo il corso del fiume Kupa. È stata avvertita distintamente in mezza Italia, nelle Marche e anche nella provincia di Ancona. Non sono mancati momenti di paura, con gente che, soprattutto al Piano, è uscita dalle proprie abitazioni per guadagnare un posto sicuro in strada. Il sisma che in Croazia ha seminato distruzione e morti, tra cui una bambina di 12 anni travolta dalle macerie e un ragazzo di 20 anni, da noi ha suscitato solo paura, fortunatamente. Non sono segnalati danni, anche se sono arrivate decine di telefonate ai vigili del fuoco e sui social si è subito diffuso un tam tam di notizie e interrogativi. A Senigallia la scossa di terremoto ha costretto a sospendere la seduta del consiglio comunale che è ripresa dopo un quarto d'ora.

Ad Ancona non si sono registrati danni e nemmeno in provincia: solo un po' di apprensione e diverse chiamate ai centralini di soccorso quando i residenti hanno avvertito la scossa e hanno visto lampadari e oggetti sospesi oscillare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA