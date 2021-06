ANCONA Nelle Marche si prevede di iniziare nell'ultima settimana di settembre il terzo richiamo vaccinale anti- Covid, ad esempio per il personale sanitario che è stato il primo ad essere vaccinato a partire da fine dicembre. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini - «acclarato che la copertura vaccinale dura circa 9 mesi» - durante il consiglio regionale di ieri e in una giornata dove non si sono registrate vittime per il Covid. Sono stati invece 33 i positivi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.229 nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 9 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo e 1 proveniente da fuori regione. Resta fermo a 98 il numero dei ricoverati per il virus negli ospedali delle Marche: nell'ultima giornata i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 15 (-2 su ieri), quelli in semi intensiva a 31 (+2), e i degenti nei reparti non intensivi sono rimasti stabili a 31. I pazienti in intensiva sono distribuiti tra gli ospedali Marche Nord (6), Torrette di Ancona (2), pediatrico di Ancona (1), Jesi (1), Covid Hospital di Civitanova Marche (3) e San Benedetto del Tronto (2). C'è una sola persona in osservazione al pronto soccorso (di Macerata), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 70. I positivi alla data di ieri sono 3.244, di cui 3.146 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 3.885.

