ANCONA Monitorare la risposta immunitaria nella popolazione vaccinata contro Covid-19. È l'obiettivo di due studi dell'Istituto superiore di sanità. Il primo, in collaborazione con la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), è dedicato agli anziani residenti nelle Rsa, il secondo è rivolto a una popolazione più ampia. Per quanto riguarda quest'ultimo, per studiare la risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione l'Iss ha avviato uno studio longitudinale multicentrico su adulti sani e anziani fragili immunizzati con diverse tipologie di vaccino anti- Covid-19. Per quanto riguarda le Rsa, l'Iss e la Sigg hanno appena avviato lo studio GeroVax per valutare efficacia, sicurezza e durata delle vaccinazioni anti- Covid-19 nel contesto delle Rsa, sugli anziani più fragili nei quali la risposta immunitaria potrebbe essere alterata o inferiore. A oggi sono già stati arruolati oltre 2.500 anziani in strutture in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia. Per lo studio saranno registrate le eventuali reazioni avverse al vaccino nei primi 7 giorni dalla somministrazione e ne sarà soprattutto valutata l'efficacia, raccogliendo a 6 e 12 mesi di distanza dalla prima dose il numero di eventuali nuovi casi di Covid-19, gli accessi in pronto soccorso, i ricoveri ospedalieri e la mortalità.

