ANCONA «Mentre ci prepariamo ad affrontare questi ultimi mesi di forzata convivenza con Covid-19, in cui dobbiamo essere calmi, intelligenti e prudenti, il virus ha davvero i giorni contati». A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il professor Guido Silvestri, immunologo senigalliese di fama internazionale (fa base ad Atlanta) tra i più ascoltati in Italia in ambito di Coronavirus. «Ne approfitto per ricordare a tutti di ricordarsi della potenza della scienza, che sta arrivando in soccorso dell'umanità flagellata dalla pandemia. Lo faccio segnalando tre importanti aree di progresso. La prima area è quella dei vaccini: è ormai una questione di mesi, se non di settimane, prima che si inizino programmi di vaccinazione di massa (che peraltro sembra siano già in corso in Cina e Russia). La seconda area è quella di studi genetici che hanno ora permesso di scoprire varianti geniche associate in modo significativo con malattia severa da Sars-cov-2. La terza area, a me molto cara, è lo sviluppo di anticorpi monoclonali neutralizzanti contro il Covid. Regeneron e Lilly hanno annunciato i super-promettenti risultati delle analisi interim degli studi di fase-3 dei loro prodotti con riduzione del rischio di ricovero ospedaliero se somministrati al momento del tampone positivo tra il 72% ed il 85%».

