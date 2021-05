ANCONA Medici in fuga. «Una categoria sfruttata, mal pagata, poco considerata eppure indispensabile». Ecco come Oriano Mercante, segretario regionale di Anaao Assomed Marche, sindacato di medici e dirigenti sanitari, commenta i dati circa le cessazioni volontarie dell'attività da parte dei medici nel triennio 2017-19. I medici attivi nelle Marche al 31 dicembre 2019 erano 3.003 e le 197 cessazioni significano una percentuale del 6,6 contro il 2,9 della media nazionale. Dal 2017 al 2019 le cessazioni sono triplicate nelle Marche e nessun'altra regione ha dati così allarmanti. «Siamo in testa a una triste classifica - insiste Mercante - che conferma quanto da anni ci siamo prodigati a denunciare trovando pochissimo ascolto dalla politica né volontà di coinvolgimento per aprire un vero tavolo di confronto serio che, soprattutto nella nostra regione nella quale i dati sono più che preoccupanti, possa quantomeno arrestare la caduta». Secondo Anaao Marche l'emergenza pandemica ha messo in luce vizi di organizzazione e di programmazione sanitaria sul territorio. «Le condizioni di lavoro sono diventate sempre più insostenibili con carenza di personale, scarsa possibilità di carriera, turni di lavoro massacranti, pochissimi riposi e ferie negate dice il segretario con la conseguenza che i giovani medici hanno scelto spesso di lasciare le Marche e l'Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA