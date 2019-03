CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Luci, musiche e colori: la città si anima per la festa più pazza dell'anno. La XXII edizione del Carnevalò è alle porte e domenica 10 marzo vedrà sfilare lungo le vie del Corso maschere da tutta Italia, comprese quelle blasonate di Venezia, ma il nutrito cartellone di eventi parte già da questo weekend, per arrivare in un turbinio di divertimento alla kermesse dedicata ai più piccoli calendarizzata per sabato 9, quando principesse Disney, supereroi, personaggi di Harry Potter e persino il dragone cinese di Animali Fantastici...