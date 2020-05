ANCONA Le prossime ore saranno fondamentali per la definizione dell'accordo con la Regione Marche per le premialità degli operatori sanitari. «Un giusto riconoscimento per valorizzare concretamente l'enorme lavoro compiuto dagli eroi della sanita marchigiana - spiega Luca Talevi, segretario generale della Funzione pubblica Cisl Marche - che hanno permesso di superare l'emergenza Covid rischiando quotidianamente l'incolumità fisica e garantendo giorno e notte l'assistenza ai pazienti» . Talevi sottolinea anche il percorso effettuato per arrivare al risultato finale e non rinuncia alla polemica: «Al contrario di alcune sigle autonome che manifestano senza proporre soluzioni e senza partecipare ai tavoli regionali ove si definiscono gli accordi, non avendo firmato neanche il Contratto Nazionale di Lavoro, la Fp Cisl Marche, insieme alle altre sigle confederali, opera quotidianamente per dare risposte economiche concrete a chi si è speso coraggiosamente in questi mesi per garantire la salute dei cittadini marchigiani». L'accordo macro confederale del 20 aprile scorso ha posto le basi per giungere ad un accordo da parte delle categorie del pubblico impiego su temi fondamentali come le indennità, il riconoscimento dei tempi di vestizione, la premialità prevista anche dai decreti Conte. «Necessita però un ultimo sforzo da parte della Regione per migliorare il testo dell'accordo e giungere alla firma finale. Lo chiedono i sindacati - conclude Talevi - ma soprattutto infermieri, oos, tecnici , amministrativi che anche ora , nonostante la fase calante della pandemia, operano senza sosta per garantire la Fase 2».

