ANCONA Le donne che subiscono atti di violenza hanno un modo in più per parlarne attraverso il progetto Questo non è amore: un'iniziativa permanente della Polizia di Stato che ha portato, già da alcuni mesi a questa parte migliaia di persone, in tutta Italia, nei camper della Polizia per informazioni, suggerimenti e denunce contro la violenza di genere. Il progetto ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le donne e un team di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di polizia. Anche ad Ancona, questa mattina, in piazza d'Armi, dalle 8.30 in poi, in occasione della ricorrenza di San Valentino, i poliziotti della Questura di Ancona, specializzati nella trattazione delle violenze di genere, avranno modo di incontrare i cittadini nel Camper della Polizia di Stato ed illustrare loro la tematica, con l'obiettivo di superare stereotipi e pregiudizi per l'affermazione di una nuova cultura di genere. La stessa iniziativa è stata estesa nei Comuni di Fabriano, in Viale Beniamino Gigli nelle vicinanze del centro commerciale , Osimo, in P.zza Marconi, Jesi in C.so Matteotti e Senigallia, in P.zza Roma.

