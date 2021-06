ANCONA «La vicenda della nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dimostra quanto è utile il parere delle competenti commissioni sulle nomine del ministro o del governo. Una norma ritenuta scomoda dai soliti noti tanto che anche lo scorso anno, proprio i deputati Davide Gariglio e Raffaella Paita (rispettivamente capo gruppo Pd e presidente della IX Commissione trasporti) sono intervenuti con fermezza per cancellare dal dl Semplificazioni, la norma che avrebbe trasformato il parere obbligatorio delle commissioni in mera comunicazione alle competenti commissioni parlamentari». A scriverlo è Eugenio Duca, già onorevole marchigiano Ds (è nato ad Ancona,ndr) per tre legislature ed esperto di infrastrutture, che interviene sul caso Africano con una disamina attenta su quanto sta avvenendo in questi giorni. «La bocciatura del Senato offre, a mio avviso, di rimediare ad una serie di errori compiuti. In prima battuta dall'ex ministro Paola De Micheli ed ora dal Ministro Giovannini e dai due presidenti Marsilio (Abruzzo) e Acquaroli (Marche). Il ministro, deve nominare il presidente d'intesa con le Regioni interessate scegliendo fra i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». E i presidenti di Regione, continua l'onorevole dorico, «non possono avanzare richieste, come hanno fatto, di discontinuità, o come Acquaroli che ha dichiarato nonostante tale proposta non fosse di diretta emanazione. E quale legge prevede che il presidente dell'Adsp debba essere di diretta emanazione: di chi? Di un territorio? Di un partito? Grazie al Parlamento è stato evitato un gravissimo errore e le responsabilità non possono ricadere sull'ing. Africano ma sui soggetti responsabili. Non sono in grado di sapere cosa deciderà il ministro ma posso dargli un suggerimento: ascolti le forze sociali del territorio marchigiano e abruzzese. I ritardi accumulati in questi mesi, sono da addebitare alle bramosie dei partiti».

