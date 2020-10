ANCONA La trasmissione del Covid nelle scuole «è strettamente monitorata e ad oggi risulta molto limitata. I protocolli stanno funzionando. Continuiamo a lavorare con il ministero dell'Istruzione e il ministero della Salute perché i ragazzi vadano a scuola». Il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro rassicura: le rigide misure adottate per la ripresa delle lezioni negli istituti scolastici stanno avendo effetto, i circa 2.000 positivi - tra alunni, docenti e personale Ata - sono un numero limitato se rapportato al mondo della scuola, composto da oltre 8 milioni di studenti e quasi 1 milione di professori. E tuttavia la richiesta dei presidi di avere maggiore uniformità e velocità di procedure nel trattamento dei casi che emergono negli istituti scolastici ha indotto le ministre dell'Istruzione Lucia Azzolina e della Famiglia, Elena Bonetti a chiedere oggi in Consiglio dei ministri una corsia preferenziale degli interventi delle Aziende sanitarie locali per la gestione dei casi sintomatici nelle scuole. In particolare, Azzolina avrebbe richiesto più tempestività nella risposta dei dipartimenti di Prevenzione alle scuole, utilizzo dei test rapidi non solo per le operazioni di screening e maggiore uniformità delle Asl nell'interpretazione dei protocolli.

