ANCONA «La transizione politica e la crisi sanitaria hanno imposto alla giunta Acquaroli di dover affrontare, in materia finanziaria e contabile, un vero e proprio ingorgo di fine d'anno». Lo ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio, Guido Castelli in occasione del dibattito in consiglio regionale per l'approvazione della legge di assestamento di bilancio. «Dopo l'approvazione dell'assestamento, - ha ricordato - saremo chiamati da subito a costruire la manovra di bilancio per il 2021 per evitare di sconfinare nel cosiddetto esercizio provvisorio. Già da oggi inizieremo la campagna di ascolto tra associazioni e stakeholders per un confronto preventivo sui contenuti strategici da trasfondere nel documento economico di finanza per il nuovo anno». Secondo l'assessore Castelli «sarà anche l'occasione per riferire dei contenuti più significativi della legge di assestamento appena varata dall'Assemblea legislativa. Si è trattato di un assestamento prevalentemente tecnico attraverso il quale abbiamo registrato le richieste di adattamento contabile che sono pervenute dagli uffici e dai servizi regionali anche in relazione agli impegni assunti nel corso dell'anno e, quindi, prima del nostro insediamento». In attesa di una proposta più organica di intervento (che sarà sviluppata in sede di bilancio di previsione per il 2021) «abbiamo voluto ampliare le possibilità di credito per le attività economiche colpite dagli ultimi Dpcm, consentire lo scorrimento di alcune graduatorie già allestite in corrispondenza del lockdown e attivare una procedura a sportello per l'erogazione di ristori. A ciò si aggiungano gli interventi di rifinanziamento per le aree di crisi complessa, per il rimborso degli abbonamenti di trasporto scolastico accesi e non goduti e la reintegrazione della provvista finanziaria relativa ai rimborsi delle spese in favore dei malati oncologici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA