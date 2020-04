ANCONA La strada intrapresa per contenere l'emergenza sta dando risultati, ma guai mollare. Per il direttore generale di Asur Marche Nadia Storti la situazione dell'epidemia nella nostra regione non è allarmante, a patto che non si pensi di allentare le precauzioni dopo il 4 maggio, quando ci saranno più occasioni per uscire di casa e altre attività produttive si rimetteranno in moto. «La situazione illustrata dai bollettini giornalieri è abbastanza buona - ha detto ieri il Dg a margine di un sopralluogo al porto di Ancona per l'arrivo della Costa Magica -. I nuovi casi positivi sono pochissimi e si tratta in maggioranza di asintomatici. E i posti letto in terapia intensiva si stanno via via svuotando». «L'importante però - ha aggiunto il direttore generale - è non mollare in questa fase perché purtroppo il virus continua a circolare e le misure di sicurezza che stiamo mettendo in atto non dovono essere abbandonate neanche dopo il 4 maggio». La dottoressa Storti si è rammaricata per le morti da Coronavirus, salite a quasi 900. «Purtroppo abbiamo ancora dei decessi che sono legati ai ricoveri di qualche tempo fa. Ma nel complesso il sistema sanitario marchigiano ha retto davvero bene - è la valutazione del Dg -, anche al confronto con le altre regioni: la nostra popolazione è molto anziana e abbiamo retto bene perché c'è stata una forte sinergia tra la Regione e le aziende ospedaliere. Ci siamo comportati come un sistema unico, non come aziende diverse».

